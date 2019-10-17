В Москве 25 октября пройдут консультации по Афганистану

В Москве 25 октября состоятся консультации по ситуации в Афганистане, в которых примут участие представители России, КНР, Соединённых Штатов и Пакистана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Второго департамента Азии МИД России, специального представителя президента России Замира Кабулова.

«Консультации пройдут 25 октября», — заявил Кабулов.

Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявил о важной роли Москвы и Пекина в переговорах по Афганистану.

По его словам, Вашингтон ведёт переговоры с российской и китайской сторонами, чтобы продвинуться в вопросах достижения мира в Афганистане.