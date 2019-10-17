В Москве 25 октября пройдут консультации по Афганистану
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Второго департамента Азии МИД России, специального представителя президента России Замира Кабулова.
«Консультации пройдут 25 октября», — заявил Кабулов.
Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявил о важной роли Москвы и Пекина в переговорах по Афганистану.
По его словам, Вашингтон ведёт переговоры с российской и китайской сторонами, чтобы продвинуться в вопросах достижения мира в Афганистане.