В Москве 25 октября пройдут консультации по Афганистану

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В Москве 25 октября состоятся консультации по ситуации в Афганистане, в которых примут участие представители России, КНР, Соединённых Штатов и Пакистана.
В Москве 25 октября пройдут консультации по Афганистану
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Второго департамента Азии МИД России, специального представителя президента России Замира Кабулова.

«Консультации пройдут 25 октября», — заявил Кабулов.

Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявил о важной роли Москвы и Пекина в переговорах по Афганистану.

По его словам, Вашингтон ведёт переговоры с российской и китайской сторонами, чтобы продвинуться в вопросах достижения мира в Афганистане.

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