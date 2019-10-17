Турция сообщила о нейтрализации «673 террористов» в Сирии

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Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «673 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Турция сообщила о нейтрализации «673 террористов» в Сирии
  • Reuters

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира», достигло 673», — заявили в ведомстве.

15 октября турецкое Минобороны сообщило об уничтожении «611 террористов».

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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