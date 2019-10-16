Эксперт оценил потенциал экономической интеграции России и Африки

Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.

«Потенциал экономической интеграции России и Африки огромен. Перспективы очень интересные, они могут раскрыться для взаимной выгоды обеим сторонам», — заявил он.

По его словам, большинство государств континента имеют характерные особенности, которые можно развивать для повышения товарооборота, развёртывания производственных мощностей и инвестиций в прибыльный бизнес.

Как считает эксперт, для каждой страны Африки Москва может подобрать план партнёрства.

Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы Экономического форума Россия — Африка обсудят развитие сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.