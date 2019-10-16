Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции

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Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что американское ядерное оружие в Турции находится в полной сохранности.
Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции
  • © Christy Bowe/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция — член НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Трамп сделал в связи с тем, что ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что в США обсуждали возможность вывоза 50 единиц американского ядерного оружия с военной базы Инджирлик в южной турецкой провинции Адана.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 74-й сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».

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