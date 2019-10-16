Чавушоглу назвал жестом доброй воли заявление Лаврова по Турции и САР

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу расценил как жест доброй воли заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Анкарой и Дамаском.
Чавушоглу назвал жестом доброй воли заявление Лаврова по Турции и САР
  • Reuters

Об этом информирует агентство Anadolu.

По мнению Чавушоглу, главный посыл российской стороны в этом вопросе заключается в «признании законной обеспокоенности Турции в сфере нацбезопасности».

«Россия может заявлять о готовности к взаимодействию с действующим режимом в Сирии. Может выступать за распространение контроля над районами Сирии, как мы видим в Манбидже. Подобный подход демонстрируется Москвой не впервые», — сказал он.

Также Чавушоглу отметил, что накануне российский президент Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию с целью «обсуждения всех этих моментов в рамках двусторонней встречи».

Ранее Лавров заявил, что Россия будет продолжать способствовать взаимодействию между САР и Турцией по обеспечению безопасности на их границе.

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