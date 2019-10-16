Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии. Об этом сообщает Sputnik.
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
  • Reuters

«Если Сирия хочет бороться, чтобы вернуть свои земли, то это зависит от них и Турции... Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — заявил он. 

Также он сказал о готовности США помочь в переговорах по Сирии.

Ранее Трамп заявил, что решение США вывести войска из Сирии вызовет наибольшее недовольство у России и Китая.

По его мнению, Москве и Пекину якобы нравилось наблюдать, как США «вязнут в этой трясине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить