Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии. Об этом сообщает Sputnik.

«Если Сирия хочет бороться, чтобы вернуть свои земли, то это зависит от них и Турции... Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — заявил он.

Также он сказал о готовности США помочь в переговорах по Сирии.

Ранее Трамп заявил, что решение США вывести войска из Сирии вызовет наибольшее недовольство у России и Китая.

По его мнению, Москве и Пекину якобы нравилось наблюдать, как США «вязнут в этой трясине».