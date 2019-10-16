Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
- Reuters
«Если Сирия хочет бороться, чтобы вернуть свои земли, то это зависит от них и Турции... Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — заявил он.
Также он сказал о готовности США помочь в переговорах по Сирии.
Ранее Трамп заявил, что решение США вывести войска из Сирии вызовет наибольшее недовольство у России и Китая.
По его мнению, Москве и Пекину якобы нравилось наблюдать, как США «вязнут в этой трясине».