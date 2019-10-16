Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию после его слов о ней и об RT

Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Стенгел в своей книге «Как мы проиграли информационную войну» написал, что комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян после его высказываний о «пропаганде» RT были «более тонкими», чем его изначальные тезисы.

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: «Её опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы». Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — отметила Симоньян в своём Telegram-канале.

Как рассказывает в своей книге Стенгел, Джон Керри, занимавший тогда должность госсекретаря США, попросил его написать текст для публикации в блоге Госдепартамента, цель которой — «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

По словам Стенгела, в его публикации под заголовком «Дезинформационная кампания Russia Today» говорилось, что «эта медиаструктура, работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы».

Он подчеркнул, что ответ на данное заявление Маргарита Симоньян опубликовала «через несколько часов».

«Затем г-жа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — написал в книге Стенгел.

В августе 2014 года Стенгел также отмечал эффективность работы российских телеканалов и изданий. Это произошло на заседании Совета управляющих по вопросам вещания США, где рассматривались вопросы информационно-пропагандистского обеспечения политики Вашингтона по отношению к украинским событиям.

Стенгел заявил, что удивлён, как умело российская сторона отстаивает свои позиции, в частности, в соцсетях.