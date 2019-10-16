Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по ИГ
- Reuters
По информации издания, соответствующее распоряжение было дано Пентагоном ещё 9 октября.
Как отмечается, в Вашингтоне опасаются, что турецкая сторона использует предоставляемую информацию против курдов.
Ранее США ввели санкции против Турции в связи с её военной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.