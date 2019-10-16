Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по ИГ

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Соединённые Штаты отказались от обмена разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции против «Исламского государства»* из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом пишет Der Spiegel.
Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по ИГ
  • Reuters

По информации издания, соответствующее распоряжение было дано Пентагоном ещё 9 октября.

Как отмечается, в Вашингтоне опасаются, что турецкая сторона использует предоставляемую информацию против курдов.

Ранее США ввели санкции против Турции в связи с её военной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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