Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по ИГ

Соединённые Штаты отказались от обмена разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции против «Исламского государства»* из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом пишет Der Spiegel.

Reuters

По информации издания, соответствующее распоряжение было дано Пентагоном ещё 9 октября. Как отмечается, в Вашингтоне опасаются, что турецкая сторона использует предоставляемую информацию против курдов. Ранее США ввели санкции против Турции в связи с её военной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.