Песков оценил исполнение российского гимна в Абу-Даби и Эр-Рияде

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал исполнение гимна страны на торжественных церемониях в ОАЭ и Саудовской Аравии, посвящённых государственному визиту президента России Владимира Путина.

«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона, они очень старались и действительно подчёркнуто и по-доброму принимали президента», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что гипертрофированная реакция на исполнение гимна неуместна.

«Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в ходе государственного визита Путина во вторник, 15 октября, в ОАЭ эскадра истребителей совершила пролёт над Абу-Даби и раскрасила небо цветами российского триколора.

Подробнее — в материале RT.