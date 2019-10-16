Политолог оценил призыв сенатора США ужесточить курс в отношении России

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Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера о том, что США «не могут позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, в Латвии и Литве».
Политолог оценил призыв сенатора США ужесточить курс в отношении России
  • © Molly Riley / Reuters

«США всегда хотят сдерживать Россию... Что касается Украины, Литвы и Латвии, это страны, где официально запрещают русский язык, при том что на нём говорит почти половина населения, это никак нельзя отнести к демократии. В таком случае демократия — это просто фигура речи, волшебное слово», — заявил Брутер.

По мнению эксперта, обвинение в отношении президента США Дональда Трампа в том, что он контактирует с лидером России Владимиром Путиным больше, чем с «другом США» канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не имеет смысла.

«Трамп искренне уверен, что президент России — серьёзный человек, который много может и много решает. Относительно канцлера Меркель: канцлер не показала, что она является самостоятельным игроком в мировой политике, и продолжает это не показывать», — добавил эксперт.

Ранее Букер в эфире CNN сказал о том, что США «не могут позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, в Латвии и Литве».

Он также упрекнул Трампа в том, что он чаще контактирует с президентом России Владимиром Путиным, чем с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, по его словам, является другом Соединённых Штатов.

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