Политолог оценил слова Байдена о судьбе НАТО в случае переизбрания Трампа

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Кирилл Горшенин
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента в 2020 году НАТО может прекратить своё существование.
Политолог оценил слова Байдена о судьбе НАТО в случае переизбрания Трампа
  • Reuters

«Если демократы по-прежнему рассматривают его как одну из основных фигур (на пост президента США. — RT), конечно, он должен защищаться, в том числе от своего оппонента Дональда Трампа, предъявляя ему какие-то новые обвинения в некомпетентности в дополнение к старым», — объяснил политолог.

Он напомнил, что Трамп в своей политике в отношении НАТО руководствуется двумя мотивами — «получить от членов НАТО деньги за американское покровительство» и «продать членам НАТО ещё больше американского вооружения».

В том числе из-за этого, по мнению эксперта, можно говорить о «сложной» ситуации внутри блока НАТО.

«Появляется репутационный ущерб для целостности и состоятельности блока НАТО… Именно сюда бьёт Байден, чтобы показать, что Трамп не способен принимать адекватные решения, и он всё делает для своей электоральный выгоды. Ситуация сложная», — подчеркнул Асафов.

Он добавил, что в НАТО произойдут определённые изменения, но «не такие катастрофические».

Ранее Байден рассказал журналистам о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа.

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