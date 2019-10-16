Байден прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

Соединённые Штаты должны дать понять Турции, что ей придётся «заплатить высокую цену» за военную операцию в Сирии. Такую точку зрения высказал в эфире CNN бывший вице-президент США Джо Байден.

«Я бы провёл откровенный разговор с Эрдоганом и сказал бы ему, что он заплатит высокую цену за то, что сделал, заплатит эту цену сейчас», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Байден сообщил, что на месте президента США Дональда Трампа «не вывел бы войска» с севера Сирии.

9 октября турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР.

В связи с этим Министерство финансов США ввело санкции в отношении Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.