В Белом доме сообщили о планируемом визите делегации США в Анкару

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Высокопоставленная делегация США по поручению американского лидера Дональда Трампа посетит Анкару в ближайшее время для обсуждения ситуации в Сирии, заявили в Белом доме.

«Мы привержены разрешению ситуации путём проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться», — цитирует представителя администрации США РИА Новости.

Он подчеркнул, что Трамп намерен добиться окончания операции Турции на северо-востоке Сирии.

Ранее стало известно, что Трамп провёл телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал Анкару прекратить операцию в Сирии.

Вице-президент США Майк Пенс также сообщил, что отправляется на Ближний Восток по поручению американского президента.

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