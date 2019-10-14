МО России опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани

Министерство обороны России опровергло заявления о том, что Москва не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.

«В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооружённых сил «Источник мира» на сирийский город Кобани не обсуждались», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения на эту тему не соответствуют действительности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции «Источник мира» на Кобани.