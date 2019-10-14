Чижов: Россия предупреждала курдов, что США их бросят

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона предупреждала курдов о том, что американские власти их бросят.
Чижов: Россия предупреждала курдов, что США их бросят
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Нужно решать проблему через диалог. Другое дело, что к числу партнёров в этих переговорах Евросоюз не относит правительство в Дамаске, а мы, разумеется, относим... Кстати, мы курдов предупреждали, что их американцы кинут», — отметил он.

Вместе с этим Чижов добавил, что Россия готова выступить посредником между Анкарой и курдами, а также между курдами и Дамаском.

Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

14 октября глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил о том, что Россия выступает за активизацию диалога как между сирийским правительством и курдами, так и между Анкарой и Дамаском.

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