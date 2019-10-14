Генсек ООН выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией в Сирии

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен ситуацией на северо-востоке Сирии, где Турция проводит военную операцию. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Генсек ООН выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией в Сирии
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен военными действиями на северо-востоке Сирии, которые уже привели к множеству смертей среди гражданского населения и перемещению как минимум 160 тыс. мирных жителей», — указывается в заявлении.

Как отмечается, Гутерреш призывает к максимальной сдержанности и напоминает, что любая военная операция должна полностью соответствовать международному праву.

Он также призывает к немедленной деэскалации и подчёркивает, что все стороны должны урегулировать вопросы, вызывающие у них беспокойство, мирными способами.

Ранее Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира» в САР и вывести свои войска

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить