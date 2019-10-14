Генсек ООН выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен ситуацией на северо-востоке Сирии, где Турция проводит военную операцию. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен военными действиями на северо-востоке Сирии, которые уже привели к множеству смертей среди гражданского населения и перемещению как минимум 160 тыс. мирных жителей», — указывается в заявлении.

Как отмечается, Гутерреш призывает к максимальной сдержанности и напоминает, что любая военная операция должна полностью соответствовать международному праву.

Он также призывает к немедленной деэскалации и подчёркивает, что все стороны должны урегулировать вопросы, вызывающие у них беспокойство, мирными способами.

Ранее Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира» в САР и вывести свои войска.