Генсек ООН выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией в Сирии
- РИА Новости
«Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен военными действиями на северо-востоке Сирии, которые уже привели к множеству смертей среди гражданского населения и перемещению как минимум 160 тыс. мирных жителей», — указывается в заявлении.
Как отмечается, Гутерреш призывает к максимальной сдержанности и напоминает, что любая военная операция должна полностью соответствовать международному праву.
Он также призывает к немедленной деэскалации и подчёркивает, что все стороны должны урегулировать вопросы, вызывающие у них беспокойство, мирными способами.
Ранее Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира» в САР и вывести свои войска.