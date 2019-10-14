Эксперт прокомментировал слова главы ХДС об отношениях России и Германии

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сообщила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией, однако отметила, что «в вопросе воссоединения с Крымом было нарушено международное право».

«Мне кажется, что она встраивается в струю мейнстримовой европейской политики», — сказал Рар.

По его мнению, у Крамп-Карренбауэр в настоящее время очень трудное положение, поскольку за ней пристально следит пресса, а кроме того, у неё есть не только друзья, но и много соперников.

«Смотрите, как только один политик в Германии пытается что-то сказать другое или сказать «хватит санкций, пора их убирать» или «нужно пытаться договориться с Россией», немедленно на него начинают нападать средства массовой информации», — пояснил Рар.

Он добавил, что политики очень осторожничают и пока нельзя сказать, что это каким-то образом скоро изменится.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Германия «просто не должна молчать в вопросе нарушения Россией международного права».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В феврале ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Крамп-Карренбауэр о том, что проект «Северный поток — 2» нельзя повернуть назад.