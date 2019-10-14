Лидер Каталонии потребовал амнистии для осуждённых политиков

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Глава каталонского правительства Ким Торра потребовал амнистировать политиков из Каталонии, в отношении которых Верховный суд Испании вынес приговор в связи с организацией референдума о независимости.
Лидер Каталонии потребовал амнистии для осуждённых политиков
  • Reuters

Торра заявил, что «осуждение этих людей» является «оскорблением демократии» и «презрением к каталонскому обществу».

«Мы требуем амнистии. Угрозы, тюрьма и наказание не являются решением», — цитирует его ТАСС.

Ранее Верховный суд Испании суд вынес приговоры 12 каталонским политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии.

Так, бывшего зампредседателя женералитата Каталонии Ориола Жункераса приговорили к 13 годам лишения свободы, а экс-спикера регионального парламента Карме Форкадель осудили на 11,5 года заключения.

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