Лидер Каталонии потребовал амнистии для осуждённых политиков
- Reuters
Торра заявил, что «осуждение этих людей» является «оскорблением демократии» и «презрением к каталонскому обществу».
«Мы требуем амнистии. Угрозы, тюрьма и наказание не являются решением», — цитирует его ТАСС.
Ранее Верховный суд Испании суд вынес приговоры 12 каталонским политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии.
Так, бывшего зампредседателя женералитата Каталонии Ориола Жункераса приговорили к 13 годам лишения свободы, а экс-спикера регионального парламента Карме Форкадель осудили на 11,5 года заключения.