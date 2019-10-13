«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.

Как сообщает PAP со ссылкой на данные экзитпола, проведённого социологической лабораторией Ipsos для крупнейших польских телесетей, PiS набирает 43,6%. «Гражданская коалиция» (KO) получает 27,4%. «Союз демократических левых» (SLD) — 11,9%. Польская крестьянская партия (PSL) набирает 9,6%. «Конфедерация» получает 6,4%. В ходе голосования 13 октября избраны 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).