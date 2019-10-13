«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

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Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.

Как сообщает PAP со ссылкой на данные экзитпола, проведённого социологической лабораторией Ipsos для крупнейших польских телесетей, PiS набирает 43,6%.

«Гражданская коалиция» (KO) получает 27,4%.

«Союз демократических левых» (SLD) — 11,9%.

Польская крестьянская партия (PSL) набирает 9,6%.

«Конфедерация» получает 6,4%.

В ходе голосования 13 октября избраны 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).

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