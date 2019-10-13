В Польше стартовали парламентские выборы

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В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов. В ходе голосования будут избраны 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).

По информации РИА Новости, процедура голосования началась в 7:00 (8:00 мск) и продлится до 21:00 (22:00 мск).

Депутаты сейма будут избираться по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу, члены сената — по 100 одномандатным округам.

В выборах участвуют девять политических партий: «Польская крестьянская партия» (PSL), «Право и справедливость» (PiS), «Союз демократических левых» (SLD),  «Конфедерация», «Гражданская коалиция» (KO), «Правые», «Обманутые пенсионеры», «Беспартийные и самоуправленцы» и «Эффективные».

В августе лидер Польши Анджей Дуда назначил проведение парламентских выборов на 13 октября.

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