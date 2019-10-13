В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах
  • Reuters

Он рассказал, что основную часть Идлиба контролируют связанные с «Аль-Каидой» группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Хуррас-ад-Дин».

«Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тыс. боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам», — сказал он.

По словам Кокова, лишь за первую половину сентября боевики более 300 раз открывали огонь по позициям сирийской армии, в результате чего погибли более 150 военных.

Ранее боевики взорвали две бомбы в сирийской провинции Дараа на маршруте военной полиции России.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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