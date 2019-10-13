Меркель по телефону призвала Эрдогана прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступила за немедленное прекращение турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции. Несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, операция грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций «Исламского государства»*», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого правительства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и разведывательное бурение Турцией газовых месторождений в восточном Средиземноморье.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.