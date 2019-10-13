Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.

«В ходе обстрелов турецких городов с сирийской территории погибли 18 мирных жителей Турции, ещё 147 человек получили ранения», — цитирует его ТАСС.

Как передаёт NTV, Эрдоган также заявил, что намерен установить в Сирии в рамках операции «Источник мира» зону безопасности, глубина которой составит 30—35 км от границ Турции.

По словам Эрдогана, в рамках операции турецкие войска и сирийская оппозиция захватили населённый пункт Рас-эль-Айн, а также окружили Телль-Абьяд.

Он объяснил турецкое военное присутствие в Сирии тем, что Дамаск якобы не может противостоять террористам.

Ранее турецкий президент заявил, что не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США.