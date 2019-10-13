Названы самые скучные для туристов города Европы

Специалисты сервиса Aviasales составили рейтинг самых скучных городов Европы для путешествия на основе опроса тысячи пользователей социальных сетей в России.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки, за который проголосовали 30% путешественников.

Основными недостатками города туристы назвали плохую погоду и небольшое число достопримечательностей.

25% россиян низко оценили проведённый отпуск в Братиславе из-за «неинтересных достопримечательностей, невкусной еды и дорогих сувениров», а также отсутствия живой музыки в барах.

На третьем месте в списке самых неинтересных для посещения мест оказался курорт Карловы Вары: 15% опрошенных заявили, что «город маленький и в нём мало развлечений».

Кроме того, скучными с туристической точки зрения также признаны Мюнхен, Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск.

По мнению респондентов, в этих городах «некуда пойти» по вечерам или почти «не на что смотреть».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в столице разработали три новых путеводителя для туристов на русском, английском и китайском языках.