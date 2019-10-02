Стали известны самые популярные у россиян города СНГ для осенних путешествий

Стали известны наиболее популярные среди россиян города СНГ для осенних путешествий, сообщает Nation News со ссылкой на данные «ТурСтата».

Лидируют Минск, Нур-Султан и Ереван.

В рейтинг также попали Алма-Ата, Баку, Бишкек, Душанбе, Ташкент и Кишинёв.

Туристов привлекают в том числе фестивали и праздники. В столице Белоруссии, например, с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства.

По оценке экспертов, на осенние поездки в СНГ российские туристы готовы тратить от $40 до $100 в сутки. Эта сумма включает расходы на питание и проживание, передаёт kp.ru.

Ранее были названы самые бюджетные для россиян направления осенних путешествий.