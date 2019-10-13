Путин пошутил о роли RT в истории с «вмешательством» России в выборы
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- РИА Новости
Во время интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya журналист RT поинтересовался у президента о его видении ситуации в случае переизбрания президента Дональда Трампа на новый срок.
«Вы, извините, в Russia Today работаете? Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию», — сказал в шутку глава государства.
В начале октября Путин в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя» также пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Во время заседания Путина спросили, попытается ли Россия осуществить вмешательство в выборы в США, которые запланированы на 2020 год.
«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — пошутил президент.
Полная версия интервью — в материале RT.