Путин пошутил о роли RT в истории с «вмешательством» России в выборы

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Российский лидер Владимир Путин пошутил о роли телеканала RT в истории с «вмешательством» России в выборы в Соединённых Штатах.
Путин пошутил о роли RT в истории с «вмешательством» России в выборы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Во время интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya журналист RT поинтересовался у президента о его видении ситуации в случае переизбрания президента Дональда Трампа на новый срок.

«Вы, извините, в Russia Today работаете? Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию», — сказал в шутку глава государства.

В начале октября Путин в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя» также пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Во время заседания Путина спросили, попытается ли Россия осуществить вмешательство в выборы в США, которые запланированы на 2020 год.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — пошутил президент.

Полная версия интервью — в материале RT.

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