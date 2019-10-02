Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США

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Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США

    В ходе заседания Путина спросили, попытается ли России осуществить вмешательство в выборы в США, которые запланированы на 2020 год.

    «По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — пошутил президент.

    Отвечая на уточняющий вопрос, Путин подчеркнул, что у России «хватает своих проблем».

    «Вы знаете, у нас своих проблем хватает. Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, в сфере социальной политики. Мы сформулировали так называемые национальные проекты развития по целым отраслям. Мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных целей развития. Ну что нам вмешиваться в выборы в каких-то странах?» — добавил президент.

    В сентябре 2018 года глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о фермерах из ЮАР пошутил о «вмешательстве» России.

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