Путин призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств

Сирию пора вернуть в Лигу арабских государств. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Я уже говорил, что у нас очень много друзей в арабском мире. Кстати говоря, и Сирию уже пора, мне кажется, вернуть в семью арабских народов, вернуть её в Лигу арабских государств. Мы будем делать всё, для того чтобы ситуация нормализовалась, будем помогать нашим друзьям», — сказал он.

По словам президента, в конечном итоге скорость изменений в ситуации к лучшему зависит именно от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране.

«Я уверен, что стабилизация (в регионе. — RT) неизбежна, и желаю, чтобы это произошло как можно быстрее», — добавил Путин.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств.

По его словам, от политики изоляции Сирии никто не выигрывает.

Как отмечал Лаврентьев, неправильно не учитывать интересы такого «крупного государства, которое обладает значительным политическим весом».

Полную версию интервью с президентом России — читайте в материале RT.