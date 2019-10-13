СМИ: Трюдо пришёл на встречу с избирателями в бронежилете

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо надел бронежилет на выступление перед гражданами в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщает CBC со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их данным, Трюдо пришёл в сопровождении сотрудников службы безопасности с «тяжёлыми рюкзаками за плечами».

Указывается, что супруга премьер-министра, которая должна была объявить о выступлении Трюдо, на сцену не вышла.

Отмечается, что выступление канадского премьера в провинции Онтарио, где собрались около 2 тыс. человек, было отложено на 90 минут. Трюдо в итоге выступил «без происшествий».

В сентябре Трюдо извинился за фотографию, которую посчитали расистской.