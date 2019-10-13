WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Турецкие военнослужащие якобы намеренно обстреляли позиции армии Соединённых Штатов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников американской администрации.

По словам офицера американской армии, военные Турции вели огонь 155-миллиметровыми снарядами. Он также утверждает, что турецкая сторона знала о том, что в указанной зоне находится военный контингент США.

«Мы пробыли там несколько месяцев, это наиболее чётко определённая позиция во всём районе», — заявил военный.

Газета считает, что Анкара хочет контролировать «гораздо больше территории» в Сирии. Также издание пишет о намерении Турции оттеснить военных США от сирийского города Кобани.

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии. В оборонном ведомстве добавили, что «ни о каком обстреле наблюдательного пункта речи не идёт».

Также президент России Владимир Путин заявил, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия.