Туристов призвали не покидать отели Кито на время комендантского часа

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Эквадорские власти рекомендуют туристам оставаться в отелях на время действия комендантского часа и военного контроля в Кито.

«В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте», — цитирует РИА Новости сообщение министерства туризма Эквадора.

Отмечается, что тем туристам, которые находятся в столичном аэропорту, также рекомендовано не покидать его.

Сообщается, что множество рейсов было отменено.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны.

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