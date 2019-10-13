Туристов призвали не покидать отели Кито на время комендантского часа

Эквадорские власти рекомендуют туристам оставаться в отелях на время действия комендантского часа и военного контроля в Кито.

«В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте», — цитирует РИА Новости сообщение министерства туризма Эквадора.

Отмечается, что тем туристам, которые находятся в столичном аэропорту, также рекомендовано не покидать его.

Сообщается, что множество рейсов было отменено.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны.