Трамп прокомментировал сообщения о расследовании против Джулиани

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что прокуратура организовала расследование в отношении его личного адвоката Рудольфа Джулиани.
Трамп прокомментировал сообщения о расследовании против Джулиани
  • Reuters

«Значит, теперь они взялись за легендарного борца с преступностью и лучшего мэра Нью-Йорка в истории — Руди Джулиани», — написал он.

По словам Трампа, Джулиани может иногда «казаться немного грубоватым», но является «отличным парнем и замечательным юристом».

Он уточнил, что в США идёт «односторонняя охота на ведьм». 

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что федеральные прокуроры в Манхэттене проводят расследование, в рамках которого выясняют, не нарушал ли Джулиани законы о лоббизме в своей деятельности по Украине.

Сам Джулиани заявил Financial Times, что ему не известно о расследовании в отношении него. 

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