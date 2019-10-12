СМИ: Джулиани не знает о ведущемся против него расследовании

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Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил Financial Times, что ему ничего не известно относительно якобы открытого в отношении него расследования по подозрению в нарушении законов о лоббизме.
СМИ: Джулиани не знает о ведущемся против него расследовании
  • Reuters

«Мне ничего не известно о том, что в отношении меня прокуроры Манхэттена ведут расследование», — цитирует его РИА Новости.

Также Джулиани отметил, что продолжает работу в качестве адвоката Трампа.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на два источника заявила, что федеральные прокуроры в Манхэттене проводят расследование, в рамках которого выясняют, не нарушал ли Джулиани законы о лоббизме в своей деятельности по Украине.

По словам одного из источников, следователи оценивают действия Джулиани, якобы направленные против занимавшей пост посла США на Украине Мэри Йованович.

Ранее Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.

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