Путин назвал свою поездку в Саудовскую Аравию ответным визитом
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«Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит — после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит. Мы его называем историческим визитом — так оно и есть», — сказал он.
Как отметил президент России, в советские времена между Саудовской Аравией и Советским Союзом «отношения находились на достаточно низком уровне».
«За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство», — добавил он.
Он также рассказал, что у него сложились «очень добрые отношения и с королём, и с наследным принцем».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.
В октябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд посетил с визитом Россию.
Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября.