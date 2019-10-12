Путин назвал свою поездку в Саудовскую Аравию ответным визитом

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Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что его визит в Саудовскую Аравию является ответным.
Путин назвал свою поездку в Саудовскую Аравию ответным визитом
  • Reuters

«Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит — после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит. Мы его называем историческим визитом — так оно и есть», — сказал он.

Как отметил президент России, в советские времена между Саудовской Аравией и Советским Союзом «отношения находились на достаточно низком уровне».

«За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство», — добавил он.

Он также рассказал, что у него сложились «очень добрые отношения и с королём, и с наследным принцем».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.

В октябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд посетил с визитом Россию.

Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября.

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