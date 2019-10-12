Двое россиян были на борту разбившегося в ДРК Ан-72
- РИА Новости
«По сведениям посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго, на борту потерпевшего крушение Ан-72 находились российские граждане: 1) Садовничий Владимир Владимирович 07.02.1958 года рождения; 2) Шумков Виталий Степанович 15.02.1955 года рождения», — сообщает российская дипломатическая миссия на своей странице в Facebook.
Конголезские власти информировали российское посольство, что продолжают вести поисково-спасательные работы.
Ранее пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова заявила, что среди членов экипажа потерпевшего крушение на востоке ДРК грузового самолёта Ан-72, по предварительным данным, были россияне.