В ДРК разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова заявила, что среди членов экипажа потерпевшего крушение на востоке ДРК грузового самолёта Ан-72, по предварительным данным, были россияне.

«По предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», — приводит РИА Новости её слова.

По данным управления гражданской авиации страны, самолёт вылетел из аэропорта Гомы в сторону Киншасы, но через час после вылета потерял связь с центром управления и исчез с радаров. Позднее было подтверждено крушение самолёта.

На борту находились четыре пассажира и четыре члена экипажа.

В декабре 2018 года недалеко от аэропорта столицы ДРК разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились 23 человека, включая трёх пилотов с российским гражданством.