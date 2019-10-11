В ДРК разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
- Reuters
«По предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», — приводит РИА Новости её слова.
По данным управления гражданской авиации страны, самолёт вылетел из аэропорта Гомы в сторону Киншасы, но через час после вылета потерял связь с центром управления и исчез с радаров. Позднее было подтверждено крушение самолёта.
На борту находились четыре пассажира и четыре члена экипажа.
В декабре 2018 года недалеко от аэропорта столицы ДРК разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились 23 человека, включая трёх пилотов с российским гражданством.