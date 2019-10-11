В ДРК разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

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Пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова заявила, что среди членов экипажа потерпевшего крушение на востоке ДРК грузового самолёта Ан-72, по предварительным данным, были россияне.
В ДРК разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
  • Reuters

«По предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», — приводит РИА Новости её слова.

По данным управления гражданской авиации страны, самолёт вылетел из аэропорта Гомы в сторону Киншасы, но через час после вылета потерял связь с центром управления и исчез с радаров. Позднее было подтверждено крушение самолёта.

На борту находились четыре пассажира и четыре члена экипажа. 

В декабре 2018 года недалеко от аэропорта столицы ДРК разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились 23 человека, включая трёх пилотов с российским гражданством.

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