Турецкая армия зачистила от «террористов» 13 населённых пунктов Сирии

Военнослужащие Турции зачистили от «террористов» 13 населённых пунктов на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Anadolu.

«Общее число населённых пунктов, зачищенных участниками антитеррористической операции за трое суток достигло 13», — указывает агентство.

Отмечается, что в рамках военной операции 11 октября «от террористов освобождены» селения Асраф Надджар и Таль Халеф в районе Расулайн на севере Сирии.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «342 террориста».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.