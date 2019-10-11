Турецкая армия зачистила от «террористов» 13 населённых пунктов Сирии
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
«Общее число населённых пунктов, зачищенных участниками антитеррористической операции за трое суток достигло 13», — указывает агентство.
Отмечается, что в рамках военной операции 11 октября «от террористов освобождены» селения Асраф Надджар и Таль Халеф в районе Расулайн на севере Сирии.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «342 террориста».
9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.