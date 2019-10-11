Военный эксперт прокомментировал позицию Турции по С-400

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который назвал причины закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.

Литовкин подчеркнул, что С-400 является лучшей системой противовоздушной обороны в мире.

«Она самая эффективная и современная. Мы знаем бездарную работу системы Patriot во время войны в Персидском заливе в 2003 году, мы знаем о её провале в Саудовской Аравии, когда хуситские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Поэтому турки выбрали то оружие, которое им нужно и которое будет надёжно защищать их территорию и объекты», — отметил он.

Эксперт также добавил, что Турция демонстрирует всем свою самостоятельность, суверенитет и способность противостоять любому давлению.

Ранее Чавушоглу в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал причины закупки зенитных ракетных систем С-400.

В свою очередь, Столтенберг сообщил о недовольстве НАТО покупкой Турцией С-400.