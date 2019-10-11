Обвиняемый в стрельбе в Галле признал экстремистский мотив

Обвиняемый в стрельбе в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека, сознался в содеянном и признал правоэкстремистский мотив преступления.

Об этом сообщает DPA.

27-летний мужчина сознался в содеянном, признав правоэкстремистский мотив, во время слушания, которое прошло в четверг, 10 октября, с участием следственного судьи в Федеральном верховном суде Германии.

По данным следствия, в среду, 9 октября, преступник пытался попасть в синагогу, где на тот момент находился 51 человек. Обнаружив, что дверь заперта, он применил взрывное устройство и выстрелил в 40-летнюю женщину. Затем он направился к закусочной, где им было совершено несколько выстрелов, жертвой которых стал мужчина.

С места преступления злоумышленник скрылся на арендованном автомобиле.

Ранее министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что стрельба в Галле является правоэкстремистским терактом, совершённым преступником-одиночкой.

9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в Галле началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

В момент инцидента в синагоге находились от 70 до 80 прихожан, собравшихся для празднования Иом-кипура.

Федеральная прокуратура Германии, которая отвечает за проведение следственных мероприятий в случае совершения террористических актов, взяла на себя расследование стрельбы.