В Турции заявили о ликвидации «277 террористов» в ходе операции в САР
- Reuters
«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы ещё 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Таким образом, общее количество нейтрализованных с момента начала операции террористов составляет 277», — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано в Twitter.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «174 террориста».
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
11 октября сообщалось, что в ходе операции погиб первый турецкий военнослужащий.