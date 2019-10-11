В Турции заявили о ликвидации «277 террористов» в ходе операции в САР

Число ликвидированных в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии «террористов» выросло до 277. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы ещё 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Таким образом, общее количество нейтрализованных с момента начала операции террористов составляет 277», — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано в Twitter.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «174 террориста».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

11 октября сообщалось, что в ходе операции погиб первый турецкий военнослужащий.