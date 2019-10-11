Помпео: США поддерживают присоединение Бразилии к ОЭСР
«Мы с энтузиазмом поддерживаем вступление Бразилии в эту важную организацию», — написал Помпео в своём Twitter.
The leaked letter does not accurately represent the United States’ position with respect to OECD enlargement. We are enthusiastic supporters of Brazil’s entry into this important institution and the United States will make a strong effort to support Brazil’s accession.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 октября 2019 г.
Госсекретарь отметил, что США приложат усилия для того, чтобы Бразилия была принята в ОЭСР.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает членство Бразилии в ОЭСР.