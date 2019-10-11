Трамп поддержал членство Бразилии в ОЭСР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает членство Бразилии в Организации экономического сотрудничества и развития.

«Совместное с президентом Болсонару заявление, выпущенное в марте, ясно даёт понять, что я поддерживаю начало процесса по поучению Бразилией полноценного членства в ОЭСР», — написал Трамп в своём Twitter.

Президент также назвал публикацию, в которой говорилось о том, что он не поддерживает членство Бразилии в ОЭСР «фейком».

14 сентября глава бразильского МИД Эрнесту Араужу сообщил, что президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить республику.

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