Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии

Правительство Италии выразило турецкому послу в Риме «твёрдое осуждение» в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении итальянского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поручил вызвать в министерство представителя Турции. Вечером 10 октября вице-премьер Италии Марина Серени приняла турецкого посла.

Она разъяснила позицию Италии о том, что военного разрешения сирийского кризиса нет, этот конфликт может быть урегулирован только путём политического диалога.

«Вице-министр выразила глубокую озабоченность последствиями турецкой операции в гуманитарном плане, подчеркнув настоятельную необходимость защищать гражданское население», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал операцию Турции в Сирии следствием действий международной коалиции в некоторых районах САР.