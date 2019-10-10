Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии

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Правительство Италии выразило турецкому послу в Риме «твёрдое осуждение» в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении итальянского Министерства иностранных дел.
Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии
  • Reuters
  • © Murad Sezer

Отмечается, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поручил вызвать в министерство представителя Турции. Вечером 10 октября вице-премьер Италии Марина Серени приняла турецкого посла.

Она разъяснила позицию Италии о том, что военного разрешения сирийского кризиса нет, этот конфликт может быть урегулирован только путём политического диалога.

«Вице-министр выразила глубокую озабоченность последствиями турецкой операции в гуманитарном плане, подчеркнув настоятельную необходимость защищать гражданское население», — приводит сообщение РИА Новости. 

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал операцию Турции в Сирии следствием действий международной коалиции в некоторых районах САР.

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