Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии
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Отмечается, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поручил вызвать в министерство представителя Турции. Вечером 10 октября вице-премьер Италии Марина Серени приняла турецкого посла.
Она разъяснила позицию Италии о том, что военного разрешения сирийского кризиса нет, этот конфликт может быть урегулирован только путём политического диалога.
«Вице-министр выразила глубокую озабоченность последствиями турецкой операции в гуманитарном плане, подчеркнув настоятельную необходимость защищать гражданское население», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал операцию Турции в Сирии следствием действий международной коалиции в некоторых районах САР.