На пост председателя Госсовета Кубы избрали Эстебана Ласо
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«Новый состав руководства Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета: председатель — Эстебан Ласо Эрнандес, заместитель председателя — Ана Мария Мари Мачадо, секретарь — Омеро Акоста Альварес», — говорится в сообщении ассамблеи в Twitter.
Эстебан Ласо занимал посты председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы и заместителя председателя Госсовета Кубы.
Также он является членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии этого островного государства.
В начале месяца председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о желании посетить Россию в конце октября.