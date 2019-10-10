На пост председателя Госсовета Кубы избрали Эстебана Ласо

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Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала кандидатуру Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета Кубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ассамблеи.
На пост председателя Госсовета Кубы избрали Эстебана Ласо
  • © Joaquin Hernandez/Xinhua
  • globallookpress.com

«Новый состав руководства Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета: председатель — Эстебан Ласо Эрнандес, заместитель председателя — Ана Мария Мари Мачадо, секретарь — Омеро Акоста Альварес», — говорится в сообщении ассамблеи в Twitter.

Эстебан Ласо занимал посты председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы и заместителя председателя Госсовета Кубы.

Также он является членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии этого островного государства. 

В начале месяца председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о желании посетить Россию в конце октября.

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