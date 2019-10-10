Лавров обсудил с главой Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом Ирака Бархамом Салехом.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили развитие ситуации на северо-востоке Сирии.

«Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов», — сообщили в МИД.

В ходе переговоров было подчёркнуто, что Россия и Ирак готовы содействовать контактам между Дамаском и Анкарой.

Ранее Лавров, комментируя военную операцию Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщил, что в настоящий момент Россия будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».