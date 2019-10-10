Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии
- Reuters
«Операция «Родник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абьяд.
9 октября армия Турции начала военную операцию на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
В Европейском союзе и США выступили с осуждением начала операции.
Подробнее об операции — в материале RT.