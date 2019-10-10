Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии

Короткая ссылка
Турецкая армия захватила обозначенные цели в ходе операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.
Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии
  • Reuters

«Операция «Родник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абьяд.

9 октября армия Турции начала военную операцию на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

В Европейском союзе и США выступили с осуждением начала операции.

Подробнее об операции — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить