Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии

Турецкая армия захватила обозначенные цели в ходе операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

«Операция «Родник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абьяд.

9 октября армия Турции начала военную операцию на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

В Европейском союзе и США выступили с осуждением начала операции.

Подробнее об операции — в материале RT.