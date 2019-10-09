Гутерреш обеспокоен операцией Турции на севере Сирии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш чрезвычайно обеспокоен военной операцией Турции на севере Сирии, заявил представитель главы организации Фархан Хак.
Гутерреш обеспокоен операцией Турции на севере Сирии
  • Reuters

«Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавним развитием событий на северо-востоке Сирии. Любые военные операции должны полностью уважать Устав ООН и международное гуманитарное право. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным правом», — сказал Хак на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Ранее постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с военной операцией Турции на севере Сирии.

Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

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