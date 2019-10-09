Гутерреш обеспокоен операцией Турции на севере Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш чрезвычайно обеспокоен военной операцией Турции на севере Сирии, заявил представитель главы организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавним развитием событий на северо-востоке Сирии. Любые военные операции должны полностью уважать Устав ООН и международное гуманитарное право. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным правом», — сказал Хак на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Ранее постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с военной операцией Турции на севере Сирии.

Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».