В Госдуме рассказали о причинах спроса на отдых в Турции

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.
В Госдуме рассказали о причинах спроса на отдых в Турции
  • РИА Новости

«Спрос на Турцию в этом году сильно вырос и продолжает расти даже осенью. Я связываю это с тем, что российские туристы привыкли к Турции», — заявил он.

По его словам, привлекательным для россиян остаётся соотношение цены и качества, а также отсутствие виз и комфортный климат.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что Турция в последние годы демонстрирует положительную динамику по росту турпоездок.

«Не только из России, но и из других европейских государств. Система «всё включено», большое количество отелей и в том числе чартерных рейсов, которые оптимизируют программы, делают путешествия более доступными», — сказал он.

По его словам, есть много альтернативных направлений: Кипр, Греция, Болгария, Испания, страны юго-восточной Азии, — но в пик сезона и на других курортах цены могут повышаться.

Ранее Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить