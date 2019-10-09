Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.

«Всё Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо. Это прежде всего Кипр, который тоже пользуется большим спросом, и соседи рядом», — сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Барзыкина, Балканские страны, а также Италия и Греция предлагают «достойный, сопоставимый продукт», альтернативный отдыху в Турции.

Кроме того, он предложил российским туристам переключиться на страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Доминикану, где осенью низкий сезон.

«Ёмкость рынка у нас, конечно, велика, но предложений более чем достаточно», — подытожил Барзыкин.

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