Туристы назвали раздражающие факторы в совместных поездках

Туристы рассказали, какие факторы раздражают их в совместных поездках, сообщает НСН со ссылкой на результаты опроса сервиса Aviasales.

В исследовании приняли участие 50 тыс. пользователей.

Во время отдыха с партнёром 38% респондентов раздражают большие траты спутника. Об этом чаще говорят мужчины. Женщинам не нравится контроль за их тратами.

Для 25% опрошенных проблемой является сон партнёра вместо прогулки или экскурсии.

Выбор блюда — повод для споров у 19% путешественников. Женщин расстраивает непритязательность спутников, мужчин — запрет на алкоголь.

Фотографии становятся причиной конфликтов для 18% туристов. Если мужчин раздражает количество снимков, которые просят сделать женщины, то женщин — ракурсы, в которых их снимают мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне рассказали об идеальном отпуске.