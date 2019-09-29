Туристы назвали раздражающие факторы в совместных поездках
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- РИА Новости
В исследовании приняли участие 50 тыс. пользователей.
Во время отдыха с партнёром 38% респондентов раздражают большие траты спутника. Об этом чаще говорят мужчины. Женщинам не нравится контроль за их тратами.
Для 25% опрошенных проблемой является сон партнёра вместо прогулки или экскурсии.
Выбор блюда — повод для споров у 19% путешественников. Женщин расстраивает непритязательность спутников, мужчин — запрет на алкоголь.
Фотографии становятся причиной конфликтов для 18% туристов. Если мужчин раздражает количество снимков, которые просят сделать женщины, то женщин — ракурсы, в которых их снимают мужчины.
Ранее URA.RU сообщало, что россияне рассказали об идеальном отпуске.